Germania, accordo tra Dazn e Sky: tutta la Bundesliga con un solo abbonamento (Di mercoledì 13 luglio 2022) accordo tra Dazn e Sky in Germania, dove sarà possibile vedere tutta la Bundesliga con un unico abbonamento nonostante i diritti della massima serie tedesca siano divisi tra la piattaforma OTT, che ha acquisito 106 partite, e quella satellitare, che invece ha i diritti delle restanti sfide. I nuovi clienti che acquistano tramite Sky il pacchetto Sky Bundesliga e lo abbinano a un'offerta completa Dazn pagheranno 38,99 euro al mese per una durata di dodici mesi. Un prezzo speciale per seguire non solo le partite della Bundesliga, ma avere accesso anche a tutto il programma Dazn: dalla Champions League all'NBA, passando per l'NFL. SportFace.

