Lo afferma il presidente del Financial Stability Board Klaas Knot in una lettera ai ministri finanziari e ai governatori delle banche centrali del, sottolineando come gli "eventi recenti hanno ...Summary Anche ildelavanza una proposta per la regolamentazione delle crypto I fallimenti del mercato stanno spingendo sempre più per definire una chiara regolamentazione Anche ildel ... G20: Fsb, cripto asset sono inaffidabili deposito di valore I cripto asset sono "pesantemente esposti alle oscillazioni della fiducia del mercato e questo li rende un inaffidabile deposito di valore". (ANSA) ...A causa delle recenti instabilità ci saranno nuove regolamentazioni per il sistema che gestisce gli scambi di criptovalute nel mondo ...