Emmy | Zendaya fa la storia | è la più giovane produttrice nominata

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Doppio record perche, a 25 anni, diventa la piùcandidata aglie la piùattrice a ricevere due candidature come miglior protagonista.fa laagli2022. Dopo una storica vittoria nel 2020 come piùvincitrice del premio come miglior attrice protagonista in una serie drammatica, a 25 anni la protagonista di Euphoria ottiene una seconda nomination come miglior attrice protagonista, rendendola la piùdue volte candidata aglinella categoria, oltre a diventare la piùmai candidata. Con l'annuncio delle candidature agli2022, Euphoria ha ottenuto 16 ...

recita con Sydney Sweeney in Euphoria - getty images La co - star di Euphoria,, anche lei nominata agliAwards 2022 con il ruolo di Rue, ha commentato: " Siiii Syd! ...Credits photo: @Screenshot HBOsupera un nuovo record agli. A soli 25 anni, l'attrice e cantante è ora la produttrice donna più giovane ad essere mai stata nominata, oltre ad essere la più giovane candidata come ...ad essere nominata per la recitazione e la scrittura di canzoni nello stesso anno agli Emmy. Per il suo ruolo di Rue in Euphoria, in onda negli Stati Uniti su HBO e in Italia su Sky, Zendaya ha già ...Doppio record per Zendaya che, a 25 anni, diventa la più giovane produttrice candidata agli Emmy e la più giovane attrice a ricevere due candidature come miglior protagonista. Zendaya fa la storia agl ...