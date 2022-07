Chi l'ha visto: stasera su Rai3 lo speciale sulla scomparsa di Federico Caffè (Di mercoledì 13 luglio 2022) Chi l'ha visto torna stasera su Rai3 alle 21:20 con una puntata speciale dedicata a un mistero mai risolto: la scomparsa di Federico Caffè, professore di economia di Mario Draghi. stasera su Rai3 alle 21:20 l'appuntamento è con una puntata speciale di Chi l'ha visto dedicata alla scomparsa misteriosa di Federico Caffè, professore di economia de La Sapienza di Roma, sparito nel nulla nel 1987. Dopo 35 anni non è stato ancora risolto il mistero di Federico Caffè, che rivive nella puntata speciale condotta da Federica Sciarelli grazie al racconto dei suoi studenti. Che fine ha fatto l'economista che è ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 luglio 2022) Chi l'hatornasualle 21:20 con una puntatadedicata a un mistero mai risolto: ladi, professore di economia di Mario Draghi.sualle 21:20 l'appuntamento è con una puntatadi Chi l'hadedicata allamisteriosa di, professore di economia de La Sapienza di Roma, sparito nel nulla nel 1987. Dopo 35 anni non è stato ancora risolto il mistero di, che rivive nella puntatacondotta da Federica Sciarelli grazie al racconto dei suoi studenti. Che fine ha fatto l'economista che è ...

