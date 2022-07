Breaking Bad: le statue di bronzo di Bryan Cranston e Aaron Paul ad Albuquerque (Di mercoledì 13 luglio 2022) Le statue di Walter White e Jesse Pinkman, personaggi di Breaking Bad interpretati da Bryan Cranston e Aaron Paul, saranno presto in mostra all'Albuquerque Convention Center, in New Mexico. Il creatore di Breaking Bad, Vince Gilligan, ha commissionato due statue in bronzo dei personaggi Walter White e Jesse Pinkman, interpretati da Bryan Cranston e Aaron Paul, da ospitare ad Albuquerque, in New Mexico, in onore della serie AMC vincitrice di un Emmy. Nello show, Bryan Cranston ha interpretato l'insegnante di scuola superiore trasformato in produttore di metanfetamina White, con Aaron ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ledi Walter White e Jesse Pinkman, personaggi diBad interpretati da, saranno presto in mostra all'Convention Center, in New Mexico. Il creatore diBad, Vince Gilligan, ha commissionato dueindei personaggi Walter White e Jesse Pinkman, interpretati da, da ospitare ad, in New Mexico, in onore della serie AMC vincitrice di un Emmy. Nello show,ha interpretato l'insegnante di scuola superiore trasformato in produttore di metanfetamina White, con...

Pubblicità

XXI_XII_ : @lacompetenza @luchino_____ Better Call Saul finirà che si ricongiungerà con Breaking Bad , infatti i protagonisti… - Felipe19_He : Loco, como me identifico con Jessie de breaking bad me duele. - DeLaPucci : @LaBombetta76 Friends noioso come Breaking Bad. Stranger Thinghs cagata colossale. Al Vino preferisco il Chinotto. - tamibogado : IM-PRE Better Call Saul, creo que ya le superó ampliamente a Breaking Bad ???????? - cxispkschrute : breaking bad serie di livello bassissimo. non parlo di trama ma di scene totalmente stupide e insensate facilmente… -