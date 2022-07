Bosch Tech Day 2022 - Un futuro sempre più tecnologico | per l' auto e non solo

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Power Day, Battery Day, Software Day, AI Day. Ormai, per le Casemobilistiche è una continua corsa a organizzare eventi per illustrare progetti o programmi di sviluppo destinati a plasmare la mobilità del domani. Anche laha voluto dedicare una giornata al mondo delle tecnologie al centro delle sue strategie per il: ilDay, tenutosi - e non è per nulla un caso - a Dresda, la città tedesca diventata negli ultimi anni la capitale della "Silicon Saxony", la principale area manifatturiera d'Europa nel campo dei semiconduttori. qui che la multinazionale tedesca ha voluto creare una delle sue fabbriche di punta ed è qui che ha illustrato alcune soluzioni innovative già pronte per essere prodotte e commercializzate. A partire, ovviamente, da alcuni dispositivi destinati al settore ...

Anche laha voluto dedicare una giornata al mondo delle tecnologie al centro delle sue strategie per il futuro: ilDay 2022, tenutosi - e non è per nulla un caso - a Dresda, la città ...... è una chiave d'accesso alla mobilità di domani e all'internet of things', ha affermato l'amministratore delegato Stefan Hartung, durante ilDay 2022. Aumenta l'impegno. L'evento è stata l'...Tra le soluzioni più sorprendenti, una vera e propria piattaforma per modelli elettrici destinata a start-up e case automobilistiche ...FRANKFURT: German engineering group Bosch said today it would inject €3 billion into domestic semiconductor production under the umbrella of a European push to reduce reliance on imports of the key ...