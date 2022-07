Alex Belli ora è anche un cantante | nel suo singolo racconta “L’amore libero”

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Da attore a, passando per l’arte e i reality show.è ormai inarrestabile e ora ha pubblicato il suo”, con cui vuole entrare a far parte degli artisti che animano l’estate italiana. Il titolo del brano rappresenta evidentemente la sua idea delle relazioni, che ha più volte decantato durante la partecipazione al “Grande Fratello Vip” e per cui ha ricevutomolte critiche. I telespettatori del programma di Alfonso Signorini non possono non ricordare la liaison con Soleil Sorge, nata sotto le telecamere ma interrotta dall’ingresso in Casa della moglie Delia Duran. Proprio la showgirl, che concondivide l’idea di “coppia aperta”, è una delle protagoniste della copertina del. Al ...

