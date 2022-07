Un tour nelle più belle dimore storiche europee | il contest Airbnb

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 12 luglio 2022) Life&People.it Fantastico e avvincente concorso targato. Il celeberrimo portale che mette a contatto gli utenti in cerca di un alloggio breve ha indetto undando la possibilità ai vincitori (un gruppo di massimo sei amici) di soggiornare in alcune; unche dura quasi venti giorni. Il progetto è ideato per festeggiare il cinquantesimo compleanno di InteRail per rilanciare lazza del viaggio in treno. Come funziona il? Il viaggio comincerà il 31 agosto: si partirà dal Regno Unito per terminare in Germania il 18 settembre dopo aver fatto tappa anche in Italia, Spagna e Francia. Nel corso dell’avventura i fortunati vincitori soggiorneranno in abitazioni di struggentezza ...