Ultime Notizie – Balivo e Cazzullo sbarcano su La7, Cairo: “Siamo sesta rete del Paese” (Di martedì 12 luglio 2022) Caterina Balivo e Aldo Cazzullo sono i nuovi volti de La7 che andranno ad affiancare giornalisti e conduttori della rete che fa dell’informazione la sua bandiera e che registra risultati in crescita nell’intera giornata e nel prime time: “Siamo la sesta rete del Paese” spiega il presidente e ad Urbano Cairo durante la presentazione dei palinsesti 2022-2023 a Milano. Alla giovane conduttrice sarà affidato un format inedito, nella fascia preserale, un gioco fatto di parole alla riscoperta della lingua italiana, in stile enigmistica e di grande intrattenimento. La prima puntata potrebbe essere il 12 settembre ma il titolo resta top secret, “è una giovane, simpatica e brillante credo che possa condurre molto bene”. Al giornalista ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 12 luglio 2022) Caterinae Aldosono i nuovi volti de La7 che andranno ad affiancare giornalisti e conduttori dellache fa dell’informazione la sua bandiera e che registra risultati in crescita nell’intera giornata e nel prime time: “ladel” spiega il presidente e ad Urbanodurante la presentazione dei palinsesti 2022-2023 a Milano. Alla giovane conduttrice sarà affidato un format inedito, nella fascia preserale, un gioco fatto di parole alla riscoperta della lingua italiana, in stile enigmistica e di grande intrattenimento. La prima puntata potrebbe essere il 12 settembre ma il titolo resta top secret, “è una giovane, simpatica e brillante credo che possa condurre molto bene”. Al giornalista ...

Pubblicità

sole24ore : ?? L’Ue ha in programma di proporre un nuovo settimo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la sua guerra in Ucr… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - tempoweb : 'Verso nuovo stop in tutta Italia'. Riesplode il caos #taxi, proteste a #Roma, #Milano e #Napoli #12luglio… - UILperiferic : -