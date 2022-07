Twitter lancia “Unmentioning”: più controllo su conversazioni e privacy (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug – In questi ultimi tempi mentre si prepara all’orizzonte la battaglia legale con Elon Musk, Twitter continua a lavorare su nuove funzioni di sviluppo della piattaforma, soprattutto in chiave privacy e sicurezza. La nuova funzione lanciata oggi, denominata “Unmentioning” consentirà alle persone di annullare i tag e di non essere menzionate. L’obiettivo dell’opzione è aiutare gli utenti a rimuovere sé stessi da attenzioni indesiderate e di avere più controllo sulle conversazioni, dal momento che sarà concesso rimuoversi da quelle chat indesiderate alle quali non si desidera essere associati, inoltre, la funzione impedirà ad altri di menzionarci nuovamente sulla stessa. La nuova funzione di Twitter Il social, tramite lo slogan “A volte vuoi vederti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug – In questi ultimi tempi mentre si prepara all’orizzonte la battaglia legale con Elon Musk,continua a lavorare su nuove funzioni di sviluppo della piattaforma, soprattutto in chiavee sicurezza. La nuova funzioneta oggi, denominata “” consentirà alle persone di annullare i tag e di non essere menzionate. L’obiettivo dell’opzione è aiutare gli utenti a rimuovere sé stessi da attenzioni indesiderate e di avere piùsulle, dal momento che sarà concesso rimuoversi da quelle chat indesiderate alle quali non si desidera essere associati, inoltre, la funzione impedirà ad altri di menzionarci nuovamente sulla stessa. La nuova funzione diIl social, tramite lo slogan “A volte vuoi vederti ...

