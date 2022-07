Pubblicità

AnsaLombardia : Su La7 arrivano Cazzullo e Balivo. Urbano Cairo, tutto confermato il resto del palinsesto | #ANSA - andreapurgatori : Palinsesti La7: talk confermati da Gruber a Giletti, arrivano Caterina Balivo e Aldo Cazzullo - CatelliRossella : Su La7 arrivano Cazzullo e Balivo - Tv - ANSA - sarotwist : RT @TgLa7: Arrivano le prime condanne per l'assalto alla sede della Cgil di Corso d'Italia a #Roma, il 9 ottobre dello scorso anno, a margi… - lc71488535 : RT @TgLa7: Arrivano le prime condanne per l'assalto alla sede della Cgil di Corso d'Italia a #Roma, il 9 ottobre dello scorso anno, a margi… -

Agenzia ANSA

Ci sono Aldo Cazzullo con 'Una giornata particolare' e Caterina Balivo, con un game show prima del tg, fra le novità della stagione di. Un palinsesto, spiega il presidente Urbano Cairo, che "funziona molto bene" e ci pone "dal 2019 come sesta rete del Paese, dalle 20.30 alle 22.30 stabilmente davanti a Rete4". "Per quanto ...le prime condanne per l'assalto alla sede della Cgil di Corso d'Italia a Roma, il 9 ottobre dello scorso anno, a margine della manifestazione No - Vax e No - Green pass in piazza del ... Su La7 arrivano Cazzullo e Balivo - Ultima Ora Ci sono Aldo Cazzullo con 'Una giornata particolare' e Caterina Balivo, con un game show prima del tg, fra le novità della stagione di La7. (ANSA) ...Durante la presentazione dei palinsesti di La7, Urbano Cairo ha annunciato l'arrivo di Caterina Balivo con un game show e un nuovo programma con Aldo Cazzullo ...