(Di martedì 12 luglio 2022), chiuso l'aumento di capitale, crolla in. Entra a fatica agli scambi, fa un primo prezzo a 3,3 euro e viene subito fermata per aver strappato al ribasso. Il caloè ora del 23% a 2,...

Pubblicità

fisco24_info : Saipem: sospesa in Borsa, -23% teorico: Entra a scambi a 3,3 euro poi sospesa -

, chiuso l'aumento di capitale, crolla in Borsa. Entra a fatica agli scambi, fa un primo prezzo a 3,3 euro e viene subito fermata per aver strappato al ribasso. Il calo teorico è ora del 23% a 2,...in asta di volatilitàcon un rialzo teorico del 7,8%. Sul listino principale pesano le banche con Bper ( - 1,3%), Banco Bpm ( - 1,6%), Unicredit ( - 1,1%) e Intesa ( - 0,5%). Riduce il ...(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Saipem, chiuso l'aumento di capitale, crolla in Borsa. Entra a fatica agli scambi, fa un primo prezzo a 3,3 euro e viene subito fermata per aver strappato al ribasso.MILANO (Reuters) - Piazza Affari si muove in netto calo, affossata insieme ai mercati asiatici stamani dalla chiusura pesante di Wall Street ieri a causa di nuovi timori legati al tema dell'inflazione ...