Roma, Salvini: “Chiederemo commissariamento per degrado” (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – “Dalla Raggi a Gualtieri le cose non sono migliorate, anzi. Per questo Chiederemo al governo di mandare un commissario. La situazione di degrado sta peggiorando, c’è un’emergenza sanitaria. Se Gualtieri non è in grado si faccia aiutare”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini ad un flash mob in piazza del Campidoglio. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – “Dalla Raggi a Gualtieri le cose non sono migliorate, anzi. Per questoal governo di mandare un commissario. La situazione dista peggiorando, c’è un’emergenza sanitaria. Se Gualtieri non è in grado si faccia aiutare”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteoad un flash mob in piazza del Campidoglio. L'articolo proviene da Italia Sera.

