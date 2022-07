Renzi: “Draghi non perda la reputazione per inseguire Conte,che somiglia a un clown che non fa ridere” (Di martedì 12 luglio 2022) Puntuale, come ogni martedì, Matteo Renzi affida alla sua enews, considerazioni e pensieri ‘in ordine sparso’ rispetto al quotidiano, soprattutto politico del Paese. Renzi: “Draghi non perda la sua reputazione per inseguire chi, come Conte, assomiglia sempre più a un clown che non fa ridere” E stavolta (ma guarda un po’!), a ragione, il segretario di Italia viva, punta il dito contro il Movimento ‘capitanato’ da Giuseppe Conte: “Insopportabile la pagliacciata dei Cinque Stelle. Draghi ha un punto di forza straordinario e unico: la sua reputazione. Non la perda per inseguire chi, come Conte, assomiglia ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 luglio 2022) Puntuale, come ogni martedì, Matteoaffida alla sua enews, considerazioni e pensieri ‘in ordine sparso’ rispetto al quotidiano, soprattutto politico del Paese.: “nonla suaperchi, come, assempre più a unche non fa” E stavolta (ma guarda un po’!), a ragione, il segretario di Italia viva, punta il dito contro il Movimento ‘capitanato’ da Giuseppe: “Insopportabile la pagliacciata dei Cinque Stelle.ha un punto di forza straordinario e unico: la sua. Non laperchi, come, as...

Pubblicità

fattoquotidiano : Draghi al Quirinale: c'è aria di Migliori bis (senza 5 Stelle). La lobby di Uber: nel filone italiano i nomi di Ren… - AndreaMarcucci : Conte non potrà tirare a campare per sempre. Consiglio a Letta di parlare per tempo con Sala, Renzi, Calenda, Gori,… - PaoloSantoni : @gmgiua Quel vincitore non sarà Matteo Renzi e quindi Draghi tornerà alla sua pensione dorata. Spiaze - carlo_masera : RT @cugusi1952: Io di una cosa sono certo:se Matteo Renzi non avesse fatto di tutto perché ci fosse Mario Draghi PdC l'Italia oggi sarebbe… - Ewavolpones84 : RT @TwittGiorgio: 'Draghi bis o voto': la profezia di Renzi sul governo ...IL PROFETA! -