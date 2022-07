Naspi, domanda docenti e ATA entro 68 giorni dalla data di cessazione del contratto. Nota Arpal Puglia (Di martedì 12 luglio 2022) Una Nota dell'Arpal Puglia fornisce indicazioni sulla presentazione della domanda Naspi nell'anno 2022. Il personale con contratto in scadenza a giugno o nei primi mesi di luglio può presentare domanda dal giorno successivo alla cessazione ed entro i 68 giorni successivi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 12 luglio 2022) Unadell'fornisce indicazioni sulla presentazione dellanell'anno 2022. Il personale conin scadenza a giugno o nei primi mesi di luglio può presentaredal giorno successivo allaedi 68successivi. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Naspi, domanda docenti e ATA entro 68 giorni dalla data di cessazione del contratto. Nota Arpal Puglia - Antonius11 : @sole24ore Va bene #salari,ma domanda: perché tetto massimo #Naspi a 1300€ lorde? Se vieni dall'estero con una medi… - RomeliaRus1 : @INPS_it La mia domanda naspi e accolta dal 24 giugno perche ancora non celo nesun pagamento? - Ale_nurse84 : @thintomduke @juventusfcen Vai a recuperare Patatino al Caf. Forse è ancora lì a far domanda di Naspi ???? - TinaRengo : RT @AndreaRoventini: La disinformazione di Repubblica con il solito imprenditore che si lamenta di non trovare lavoratori per colpa di RdC… -