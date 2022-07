Lavori alla Cittadella e 100mila euro in più per le famiglie in difficoltà per la Tari (Di martedì 12 luglio 2022) Bergamo. Un aggiornamento del piano delle opere pubbliche, con il trasferimento di 700 mila euro sull’annualità per l’intervento di manutenzione straordinaria sull’acciottolato di piazza Cittadella, e l’approvazione del bilancio d’esercizio 2021, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale: questi i due nodi cruciali del consiglio comunale di lunedì sera. Lavori straordinari in piazza Cittadella Nello specifico, rispetto ai Lavori straordinari in piazza Cittadella, l’assessore Marco Brembilla, ha sottolineato come il saldo resti invariato: “Si tratta semplicemente di un cambio di diciture ma non un implemento di importi. In maniera particolare, vengono inserite le voci: l’intervento straordinario di controsoffittature di edifici scolastici e sportivi, ... Leggi su bergamonews (Di martedì 12 luglio 2022) Bergamo. Un aggiornamento del piano delle opere pubbliche, con il trasferimento di 700 milasull’annualità per l’intervento di manutenzione straordinaria sull’acciottolato di piazza, e l’approvazione del bilancio d’esercizio 2021, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale: questi i due nodi cruciali del consiglio comunale di lunedì sera.straordinari in piazzaNello specifico, rispetto aistraordinari in piazza, l’assessore Marco Brembilla, ha sottolineato come il saldo resti invariato: “Si tratta semplicemente di un cambio di diciture ma non un implemento di importi. In maniera particolare, vengono inserite le voci: l’intervento straordinario di controsoffittature di edifici scolastici e sportivi, ...

