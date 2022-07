Emmy Awards 2022 | le nomination In testa Succession | snobbata This is Us

(Di martedì 12 luglio 2022) Squid Game E’ tutto pronto per la 74esima edizione degli, la cui cerimonia di premiazione è prevista per il prossimo 12 settembre. L’importante riconoscimento, che premia le serie, le miniserie e i film prodotti per la televisione, anche quest’anno si prepara a consegnare le ambite statuette. Per quanto riguarda le serie drammatiche, ad aver ricevuto maggioriè stata(25), seguita da Euphoria (16) e dalla rivelazione Squid Game (14), la prima serie non inglese a essere candidata nella categoria drama, a pari merito con Severance. Sul fronte comedy, a giocarsela maggiormente sono invece Ted Lasso (20), Only Murders In The Building (17) e Hacks (17). 20per la miniserie White Lotus. Niente candidature principali perIs Us, nonostante ...

Tapiano77 : Squid Game ha meritato di essere nominata agli Emmy Awards. FINE - Vittorino1806 : Oggi 'Severance' e 'Ted Lasso' sono state nominate come miglior serie per gli Emmy Awards 2022. #Apple #Severance… - RedCapes_it : Emmy Awards 2022 – Ecco tutte le nomination ai premi televisivi - ccaptainoats : RT @hollandsoulx: Quindi ricapitoliamo: 2 candidature agli Oscar 3 nomination ai golden globes tra cui una vinto nel 2022 1 Tony Awards 3… - _movieswatch : Qui c'è il 'calendario' degli Emmy, se qualcuno vuole approfondire. -

La 74 edizione degli, i premi più importanti dell'industria televisiva, si terrà il 12 settembre a Los Angeles. "Succession" concorre come miglior serie drammatica insieme a due serie ...Cecilia Uzzo Nel tardo pomeriggio (17.30 ora italiana) sono state rivelate le nomination agli2022 . Melissa Fumero di "Brooklyn Nine - Nine" e J. B. Smoove di "Curb Your Enthusiasm" - prossimamente tra i protagonisti della serie "Blockbuster" di Netflix - hanno annunciato in ...Con 25 e 20 nomination sono i due cult HBO Succession e The White Lotus, entrambi disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, le serie più nominate ai 74esima Primetime Emmy Awards 202 ...Nomination postuma agli Emmy Awards 2022 per il compianto Chadwick Boseman: tra le candidature anche la sua performance nella serie animata 'What If...' ...