Draghi: "Senza M5s non ci sarà un Draghi bis" (Di martedì 12 luglio 2022) Draghi ha fatto sapere che ci sono "molti punti di convergenza con il documento consegnato da Giuseppe Conte". Il governo interverrà per ridurre il carico fiscale sui lavoratori, sul salario minimo e per incentivare il rinnovo dei contratti scaduti Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 luglio 2022)ha fatto sapere che ci sono "molti punti di convergenza con il documento consegnato da Giuseppe Conte". Il governo interverrà per ridurre il carico fiscale sui lavoratori, sul salario minimo e per incentivare il rinnovo dei contratti scaduti

gabrieligm : La #crisidigoverno voluta da Conte è una poveracciata, di quelli che alzano la voce perché non valendo nulla è il s… - fattoquotidiano : Draghi al Quirinale: c'è aria di Migliori bis (senza 5 Stelle). La lobby di Uber: nel filone italiano i nomi di Ren… - fattoquotidiano : Numeri. Il Paese che ha (giustamente!) accolto senza fiatare 145.829 ucraini in fuga dall’invasione di Putin non pu… - EpicuroVolante : @vanabeau Draghi resta uno senza risposte, anche se cambi soggetto io ti riporto da lui. - Flavr7 : RT @aciapparoni: === draghi: non c'e' governo senza M5s (AGI) = -