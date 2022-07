Davide trovato morto nella sua cella: la notte di Capodanno aveva sgozzato il figlio di 7 anni (Di martedì 12 luglio 2022) Davide Paitoni è stato trovato morto nella sua cella nel carcere di San Vittore A Milano. Lo scorso Capodanno aveva ucciso il figlio Daniele. Il 40enne Davide Paitoni ha raggiunto Daniele, il figlio di 7 anni che con le sue stesse mani l’uomo aveva ucciso a Capodanno nella sua casa in provincia di Varese. Un L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 12 luglio 2022)Paitoni è statosuanel carcere di San Vittore A Milano. Lo scorsoucciso ilDaniele. Il 40ennePaitoni ha raggiunto Daniele, ildi 7che con le sue stesse mani l’uomoucciso asua casa in provincia di Varese. Un L'articolo proviene da Leggilo.org.

