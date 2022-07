Conte mina Draghi | i grillini rimarranno al governo?

(Di martedì 12 luglio 2022) Ilscricchiola. La metà grillina del Movimento 5 Stelle capitanata dainizia a scalpitare. Cercando forse chissà di recuperare giusto in tempo quella vecchia immagine di partito anti-sistema che tanta fortuna portò aialle scorse elezioni politiche. Alla Camera ieri sono usciti dall’aula al momento del voto sul DL aiuti, che comunque è stato approvato. Perché di fattoo nonla maggioranza numerica ilce l’avrebbe comunque. Il che può essere un’arma a doppio taglio in mano ai. Potrebbero difatti chissà decidere di ‘ripulirsi’ della loro immagine garantista, filo-PD, filo-liberista, senza intaccare al livello numerico il? Ma c’è anche chi spera in una mediazione fino al ...

Pubblicità

gicolino69 : @bb91687509 #Conte faceva le stesse cose senza inflazione all’8%, ma ai poteri forti (industriali e Ue/USA) era non… - pachir1 : @erretti42 A parte la propaganda di un regime sempre più acclarato, Dreaghi ha tramato bene contro Conte ed il Movi… - veneregalore : Finalmente ho conosciuto il conte Dracula #minamazzini #mina - sassuolino : Conte consegna al Pres.Draghi il compito che dovrà svolgere entro Luglio... questo avvocato sbucato dal nulla è una… - daniloburatti7 : RT @mariolavia: === Nella Wimbledon politica ieri Draghi-Conte 6-0 6-0 6-0. L'avvocato non lo sopporta più nessuno -

Ladel 'non - voto' grillino al Senato sulla fiducia al Dl Aiuti sarà disinnescata per tempo o ... Il riferimento è al 'cambio di passo' chiesto da Giuseppenella lettera - ultimatum ...... quello con cui il presidente spera di placare le ire die compagni, almeno per un poco . Se il via libera al salario minimo servirà a disinnescare ladel Senato, il governo potrebbe ...Perché se smette uno – diciamo i 5 Stelle – comincia subito l’altro, la Lega Quindi ci sono solo due possibilità: o i 5 Stelle votano il provvedimento oppure non lo votano. O quello di una crisi di go ...La giornata del premier a palazzo Chigi tra dossier e incontri con i ministri prima di decidere di salire al Quirinale dopo la richiesta di «verifica» da parte di Berlusconi ...