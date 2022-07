Cambiaso alla Juve e Dragusin al Genoa, scambio in chiusura (Di martedì 12 luglio 2022) Dopo gli annunci di Pogba e Di María, la Juventus non vuole assolutamente fermarsi. In attesa di scoprire il futuro di de Ligt e se le trattative per Zaniolo e Koulibaly andranno in porto, i bianconeri hanno ormai chiuso per un altro acquisto. Come dichiarato dal giornalista di Goal.com Romeo Agresti, è fatta per il passaggio di Andrea Cambiaso dal Genoa alla Juventus. Una trattativa che si è sbloccata nelle ultime ore, e che vedrà anche il ritorno del centrale rumeno Radu Dragusin a Genova, ma dalla sponda rossoblù. Cambiaso alla Juventus: un acquisto per il futuro Un colpo in prospettiva quello da parte della Vecchia Signora. La compagine piemontese, infatti, ha intenzione di costruire una rosa composta da ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 12 luglio 2022) Dopo gli annunci di Pogba e Di María, lantus non vuole assolutamente fermarsi. In attesa di scoprire il futuro di de Ligt e se le trattative per Zaniolo e Koulibaly andranno in porto, i bianconeri hanno ormai chiuso per un altro acquisto. Come dichiarato dal giornalista di Goal.com Romeo Agresti, è fatta per il passaggio di Andreadalntus. Una trattativa che si è sbloccata nelle ultime ore, e che vedrà anche il ritorno del centrale rumeno Radua Genova, ma dsponda rossoblù.ntus: un acquisto per il futuro Un colpo in prospettiva quello da parte della Vecchia Signora. La compagine piemontese, infatti, ha intenzione di costruire una rosa composta da ...

Pubblicità

romeoagresti : È fatta per #Cambiaso alla #Juve: #Dragusin ha accettato la proposta del #Genoa // Done deal, Cambiaso joins Juve:… - GoalItalia : Colpo Juventus: fatta per Cambiaso dal Genoa ???? [??@romeoagresti] - forumJuventus : (Gds) 'Juventus:Cambiaso aspetta il via libera da Dragusin che ieri era alla Continassa'? - jackcalvarosie : Se dovesse terminare in questa maniera il #calciomercato della #Juvemtus sarebbe un upgrade o un downgrade rispetto… - 11contro11 : Cambiaso alla Juve e Dragusin al #Genoa, scambio in chiusura #Juventus #Calciomercato #SerieA #11contro11 -