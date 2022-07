Calcio femminile, Europei 2022: vittorie per Germania e Danimarca nel girone B (Di martedì 12 luglio 2022) Seconda giornata per i Campionati Europei di Calcio femminile in corso di svolgimento in Inghilterra. Oggi sono andate in scena due partite per quanto riguarda il girone B. Tutto facile per la Germania in campo in quel di Brentford: le teutoniche si sono imposte per 2-0 sulla Spagna e sono in testa al raggruppamento. A segno Buhl al 3? e Popp al 37?. Nell’altro incontro prima vittoria per la Danimarca: nel derby scandinavo 1-0 alla Finlandia con la rete di Harder al 72?. Gruppo B Germania-Spagna 2-0 (3? Buhl, 37? Popp) Danimarca-Finlandia 1-0 (72? Harder) Classifica Germania 6 Spagna 3 Danimarca 3 Finlandia 0 Photo LiveMedia/Hmb Media/DPPI Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) Seconda giornata per i Campionatidiin corso di svolgimento in Inghilterra. Oggi sono andate in scena due partite per quanto riguarda ilB. Tutto facile per lain campo in quel di Brentford: le teutoniche si sono imposte per 2-0 sulla Spagna e sono in testa al raggruppamento. A segno Buhl al 3? e Popp al 37?. Nell’altro incontro prima vittoria per la: nel derby scandinavo 1-0 alla Finlandia con la rete di Harder al 72?. Gruppo B-Spagna 2-0 (3? Buhl, 37? Popp)-Finlandia 1-0 (72? Harder) Classifica6 Spagna 33 Finlandia 0 Photo LiveMedia/Hmb Media/DPPI

