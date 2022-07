Benevento: Barba e Moncini, allungare per salutare (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ un calciomercato “povero“. Pochi soldi che girano, almeno in Italia, e tante idee. Solo alcune società hanno piazzato dei colpi, ancor meno in serie B dove, eccezion fatta per il Genoa che si è assicurata Massimo Coda, capocannoniere dell’ultimo campionato, le altre hanno chiuso affari di secondo piano o sono ancora ferme al palo. E’ il caso anche del Benevento, con il direttore sportivo Pasquale Foggia che, riscattato Paleari, si è concentrato su profili under per completare la rosa da mettere a disposizione di Fabio Caserta. Il resto dipenderà dalle uscite, perché l’organico è ampio e i conti, alla fine, dovranno tornare. Sono diversi i giallorossi in lista di sbarco, ma trovare la giusta soluzione che accontenti tutti non è semplice. Alla fine qualcuno, tra compratore, acquirente e calciatore, dovrà cedere. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ un calciomercato “povero“. Pochi soldi che girano, almeno in Italia, e tante idee. Solo alcune società hanno piazzato dei colpi, ancor meno in serie B dove, eccezion fatta per il Genoa che si è assicurata Massimo Coda, capocannoniere dell’ultimo campionato, le altre hanno chiuso affari di secondo piano o sono ancora ferme al palo. E’ il caso anche del, con il direttore sportivo Pasquale Foggia che, riscattato Paleari, si è concentrato su profili under per completare la rosa da mettere a disposizione di Fabio Caserta. Il resto dipenderà dalle uscite, perché l’organico è ampio e i conti, alla fine, dovranno tornare. Sono diversi i giallorossi in lista di sbarco, ma trovare la giusta soluzione che accontenti tutti non è semplice. Alla fine qualcuno, tra compratore, acquirente e calciatore, dovrà cedere. ...

