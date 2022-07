Basket, Alessandro Gentile dopo l’incidente domestico: “Grazie Dio per un’altra opportunità. Mi dispiace per chi mi vorrebbe a terra” (Di martedì 12 luglio 2022) Dinamiche ancora poco chiare, anzi per nulla, dal momento che il diretto interessato ha soltanto riferito di esser stato sfortunato protagonista di un incidente domestico, ma la situazione sembrerebbe del tutto rientrata: Alessandro Gentile ha voluto ulteriormente tranquillizzare i suoi tifosi tramite il suo profilo Instagram. Attraverso lo stesso canale, nella giornata di ieri, aveva raccontato quanto accaduto, ovvero di aver avuto un incidente domestico e di essere in ospedale, ma in ogni caso di non avere nulla di grave. Le sue intenzioni erano limitate a smentire notizie circa condizioni critiche di salute al suo riguardo, prive di fondamento. Nella tarda serata di ieri un post, poi due storie (sempre su Instagram) dalla vena polemica pochi minuti fa, ma la cosa più importante è che il cestista italiano stia bene: ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) Dinamiche ancora poco chiare, anzi per nulla, dal momento che il diretto interessato ha soltanto riferito di esser stato sfortunato protagonista di un incidente, ma la situazione sembrerebbe del tutto rientrata:ha voluto ulteriormente tranquillizzare i suoi tifosi tramite il suo profilo Instagram. Attraverso lo stesso canale, nella giornata di ieri, aveva raccontato quanto accaduto, ovvero di aver avuto un incidentee di essere in ospedale, ma in ogni caso di non avere nulla di grave. Le sue intenzioni erano limitate a smentire notizie circa condizioni critiche di salute al suo riguardo, prive di fondamento. Nella tarda serata di ieri un post, poi due storie (sempre su Instagram) dalla vena polemica pochi minuti fa, ma la cosa più importante è che il cestista italiano stia bene: ...

fanpage : Una struttura in legno è controllata all'improvviso e il cestista è precipitato, è caduto all'indietro, ed avrebbe… - Caravaggioooo : La prima mossa del Basket Golfo è Alessandro Azzaro - Frankf1842 : RT @fanpage: Una struttura in legno è controllata all'improvviso e il cestista è precipitato, è caduto all'indietro, ed avrebbe subito la f… - Majden3 : RT @RassegnaZampa: #Basket Incidente per Alessandro #Gentile: frattura di alcune vertebre per un volo di 4 metri. Lui: 'Sono un miracolato'… - RassegnaZampa : #Basket Incidente per Alessandro #Gentile: frattura di alcune vertebre per un volo di 4 metri. Lui: 'Sono un miraco… -