Baldini | «Sono rinato vagando per i boschi per 6 anni Dove i vecchi parlano con la morte»

Sul Corriere dello Sport uno splendido ritratto di Silvio Baldini, allenatore del Palermo. Lo firma Giancarlo Dotto. Quattro pagine densissime, che rapiscono. Lo avevano dato per disperso, poi per impazzito. Per ricominciare accettò di allenare la Carrarese in serie C. «A una sola condizione. Ho preteso di non essere pagato. Zero. Neanche un rimborso spese. Sapevo che Dovevo espiare… ». Ama la montagna. Dotto racconta di un'intervista di tre anni fa, quando Baldini quasi sequestrò lui e Lele Adani per portarli sul Monte Pasquilio per mostrargli i suoi luoghi del cuore. «Sei venuto qui per raccontarmi? Vuoi conoscermi davvero, capire Dove nasce la mia ispirazione? Devi venire sulla montagna con me». Li caricò sul suo pick up e li portò a mille metri di altezza, tra boschi di castagni e ...

