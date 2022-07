Ucraina: Kiev, '3 morti e 16 feriti per attacco missilistico a Kharkiv' (Di lunedì 11 luglio 2022) Kiev, 11 lug. (Adnkronos) - "C'è stato un altro attacco missilistico a Kharkiv. Ad ora il bilancio è di 3 morti e 16 feriti. Sul posto sono al lavoro i soccorritori". Lo ha reso noto su Telegram il vice del capo dell'ufficio del presidente ucraino Kyrylo Tymoschenko. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022), 11 lug. (Adnkronos) - "C'è stato un altro. Ad ora il bilancio è di 3e 16. Sul posto sono al lavoro i soccorritori". Lo ha reso noto su Telegram il vice del capo dell'ufficio del presidente ucraino Kyrylo Tymoschenko.

