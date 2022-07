Ucraina | a Chasov Yar almeno 15 morti dopo raid su condominio

Pubblicità

Agenzia askanews

I soccorritori ucraini continuano a cercare i sopravvissuti tra le macerie di un condominio sventrato da un attacco russo che ha ucciso almeno quindici persone a Chasov Yar (Est). Il raid è avvenuto di notte in questa località di circa 12.000 abitanti nell'oblast di Donetsk, che le truppe russe stanno tentando di conquistare. 'Durante le operazioni di soccorso, ha ucciso 15 persone a Chasov Yar e ha promesso che 'la punizione è inevitabile per ogni assassino russo'. Zelenskiy ha fatto riferimento all'attacco alla città della regione di Donetsk.