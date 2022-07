Tentata estorsione nei confronti di un 50enne | coinvolti tre minorenni bergamaschi

Pubblicità

AmoBergamo : #Bergamo Tentata estorsione a un cinquantenne: due minorenni bergamaschi in comunità, un terzo denunciato - ABosurgi : RT @webecodibergamo: I tre bergamaschi sono minorenni. - webecodibergamo : I tre bergamaschi sono minorenni. - GdB_it : Tentata estorsione a Pontoglio: due minori arrestati e uno denunciato - Marisab79879802 : RT @gallina_di: Schifosi vigliacchi, mentitori, ricattatori, affama popolo ed anche ASSASSINI, se pensate di tacitarci con rappresaglia di… -

Giornale di Brescia

Ancora da chiarire le dinamiche di una, con protagonisti un cinquantenne bresciano ricattato da tre minorenni bergamaschi, i quali erano entrati in possesso di alcuni suoi dati personali e, per non divulgarli, avevano ...... tra cui anche ex dirigenti di compagnie telefoniche, accusati a vario titolo di frode informatica con furto e conseguente indebito utilizzo dell'identità digitale econtrattuale. ... Tentata estorsione a Pontoglio: due minori arrestati e uno denunciato Agenti della Squadra mobile e carabinieri hanno fermato due persone su mandato della Dda: nel loro mirino imprenditori del settore dell’alimentare e articoli per la casa ...Su delega del Procuratore della Repubblica, stamattina, gli agenti della Squadra Mobile e i Carabinieri della Stazione di Afragola hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcer ...