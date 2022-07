No, l’Ucraina non sta obbligando tutte le donne ad arruolarsi nell’esercito (Di lunedì 11 luglio 2022) Il 1° luglio 2022 è stato pubblicato un tweet che riporta l’immagine di un documento in lingua ucraina accompagnato dal commento, scritto dalla persona che ha pubblicato il post: «#coscrizione per le donne in #Ucraina». Si tratta di una notizia che veicola informazioni false. Andiamo con ordine. L’11 ottobre 2021, prima dell’invasione militare russa dell’Ucraina avvenuta il 24 febbraio 2022, il Ministero della Difesa ucraino ha emesso l’ordine n. 313, che richiedeva alle donne impegnate in più di 100 professioni legate alle specializzazioni militari di registrarsi come coscritte, cioè come soldati di leva. Si tratta di professioni che variano da medici e farmaciste, a esperte di telecomunicazioni e sicurezza dello Stato, fino a operaie che lavorano in settori specifici come la manutenzione delle caldaie. Successivamente, a ... Leggi su facta.news (Di lunedì 11 luglio 2022) Il 1° luglio 2022 è stato pubblicato un tweet che riporta l’immagine di un documento in lingua ucraina accompagnato dal commento, scritto dalla persona che ha pubblicato il post: «#coscrizione per lein #Ucraina». Si tratta di una notizia che veicola informazioni false. Andiamo con ordine. L’11 ottobre 2021, prima dell’invasione militare russa delavvenuta il 24 febbraio 2022, il Ministero della Difesa ucraino ha emesso l’ordine n. 313, che richiedeva alleimpegnate in più di 100 professioni legate alle specializzazioni militari di registrarsi come coscritte, cioè come soldati di leva. Si tratta di professioni che variano da medici e farmaciste, a esperte di telecomunicazioni e sicurezza dello Stato, fino a operaie che lavorano in settori specifici come la manutenzione delle caldaie. Successivamente, a ...

