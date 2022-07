Lutto a Uomini e Donne | morta la madre di un ex volto del dating show

(Di lunedì 11 luglio 2022) Un graveha sconun exdie tutti coloro che la seguono: il messaggio strappalacrime su Instagram Terribileper un exdeldi Maria De Filippi che ha condiviso il dolore con i suoi tanti follower sui social. Una cara perdita inaspettata che arriva come L'articolo proviene da Inews24.it.

Graveper l'ex corteggiatrice die Donne, Klaudia Poznanska . Lei stessa dà il triste annuncio sulla morte della madre . Una notizia drammatica, che non svela i dettagli, ma che fa percepire ......se nei prossimi giorni uscisse qualche altra scusa con buona pace della salute delle donne e...Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Cronaca In Primo Piano Savona... Uomini e Donne, un lutto devastante, il terribile incidente spezza il cuore E' stato inviato speciale di Professione Reporter, Mixer, TG1 e "La Storia siamo noi", seguendo i più importanti conflitti degli ultimi vent’anni ...Uno dei volti più amati del Trono Classico, di questi ultimi anni, dà il triste annuncio sui social sulla morte della mamma ...