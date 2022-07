La FaD non è misura emergenziale ma un ulteriore ambiente formativo (Di lunedì 11 luglio 2022) Si è aperta venerdì con un web talk dal titolo Digital Learning, da risposta emergenziale a nuovo paradigma formativo l’esperienza dei DGTales, storie di esperienze formative in digitale, raccontate dalla voce di due protagonisti del settore: Alessia Canfarini, partner BIP, e Andrea Roselli, Kos Academy, intervistati da Chiara Meret, ricercatrice di IterEgo. Il web talk è stato il primo passo verso la costituzione di quella Community che, a settembre, accoglierà i professionisti della formazione. E sarà all’interno di questa Community, l’unica a vantare la presenza di un fondo interprofessionale, Fonarcom, che il dibattito entrerà nel vivo esplorando tutte le tematiche e problematiche del settore, dalle metodologie ai canali di finanziamento, ai casi aziendali, ecc. Il presidente di Fonarcom, Andrea Cafà, ha introdotto l’evento con alcune riflessioni: ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 11 luglio 2022) Si è aperta venerdì con un web talk dal titolo Digital Learning, da rispostaa nuovo paradigmal’esperienza dei DGTales, storie di esperienze formative in digitale, raccontate dalla voce di due protagonisti del settore: Alessia Canfarini, partner BIP, e Andrea Roselli, Kos Academy, intervistati da Chiara Meret, ricercatrice di IterEgo. Il web talk è stato il primo passo verso la costituzione di quella Community che, a settembre, accoglierà i professionisti della formazione. E sarà all’interno di questa Community, l’unica a vantare la presenza di un fondo interprofessionale, Fonarcom, che il dibattito entrerà nel vivo esplorando tutte le tematiche e problematiche del settore, dalle metodologie ai canali di finanziamento, ai casi aziendali, ecc. Il presidente di Fonarcom, Andrea Cafà, ha introdotto l’evento con alcune riflessioni: ...

