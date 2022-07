Inter, un doppio piano B per il dopo Skriniar. Tutte le alternative in difesa (Di lunedì 11 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 11 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Pubblicità

sportli26181512 : Inter, un doppio piano B per il dopo Skriniar. Tutte le alternative in difesa: Inter, un doppio piano B per il dopo… - infoitsport : Doppio colpo: adesso Galliani molla l'ex Inter - Joe_Muro11 : @Inter ma che cazzo fai Skriniar per €65M??? Ne vale quasi il doppio primo di tutto e poi SKRINIAR NON SI TOCCA!!!… - giuseppebodygym : RT @AgenziaANSIA4: +++ Calcio +++ Inserita una nuova norma nel regolamento della FIGC: i gol in trasferta dell'Inter varranno doppio. - angionata : @Gianni67055117 @Seba_Inter_News Lui e gli altri mitomani, tutti in cattiva fede, vi hanno preso per i fondelli. Ad… -