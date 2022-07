Genova, donna morsa da un cinghiale in spiaggia a Voltri (Di lunedì 11 luglio 2022) Venerdì scorso si stava rilassando in spiaggia dopo una settimana di lavoro, quando è stata attaccata e ferita da un cinghiale mentre mangiava una pizza nella spiaggia di via del Tritone, a Sturla. La vittima è una donna di 57 anni. "Ero in spiaggia, seduta sul mio asciugamano, venerdì sera, dopo il lavoro: stavo godendomi la brezza e mi è comparso accanto un cinghiale: io sono rimasta immobile, dicono di fare così, e lui si è avvicinato ancora e mi ha morso il braccio" è il racconto che Rossana Padoan Falcone, impiegata in uno studio di assicurazioni, ha rilasciato a Repubblica. La donna ha spiegato di essere stata colta di sopresa dall'arrivo dell'animale: "Un'esperienza che ha dell'incredibile: su una spiaggia, in città, morsa da un ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 11 luglio 2022) Venerdì scorso si stava rilassando indopo una settimana di lavoro, quando è stata attaccata e ferita da unmentre mangiava una pizza nelladi via del Tritone, a Sturla. La vittima è unadi 57 anni. "Ero in, seduta sul mio asciugamano, venerdì sera, dopo il lavoro: stavo godendomi la brezza e mi è comparso accanto un: io sono rimasta immobile, dicono di fare così, e lui si è avvicinato ancora e mi ha morso il braccio" è il racconto che Rossana Padoan Falcone, impiegata in uno studio di assicurazioni, ha rilasciato a Repubblica. Laha spiegato di essere stata colta di sopresa dall'arrivo dell'animale: "Un'esperienza che ha dell'incredibile: su una, in città,da un ...

Pubblicità

SkyTG24 : Genova, donna morsa da un cinghiale in spiaggia a Voltri - andreastoolbox : #Genova, donna morsa da un cinghiale in spiaggia a Voltri - g_bonincontro : RT @SkyTG24: Genova, donna morsa da un cinghiale in spiaggia a Voltri - SkyTG24 : Genova, donna morsa da un cinghiale in spiaggia a Voltri - DaniMoni72 : RT @rep_genova: Genova, donna morsa da un cinghiale in spiaggia [di Michela Bompani] [aggiornamento delle 16:13] -