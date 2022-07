Francesco Totti | chi sono i figli Christian | Chanel ed Isabel | “Con loro tutto è più bello”

(Di lunedì 11 luglio 2022)ed Ilary Blasi hanno trearrivati nei primissimi anni delmatrimonio celebrato nel 2004. Lo scorso febbraio sulla coppia si era abbattuta una tempesta mediatica in merito ad una probabile crisi tra i due, messa a tacere da entrambi con video e dichiarazioni che avevano tranquillizzato i fan. Notizia delle ultime ore, come si apprende dalle pagine di Dagospia è l’annuncio sulla separazione consensuale tra il campione del mondo 2006 e la showgirl che dovrebbe arrivare nella tarda serata odierna. Una favola quella tra il calciatore e l’ex velina nata nel 2002 e sugellata da un matrimonio da favola all’Ara Coeli due anni dopo. Nel 2005 arrivava il primogenito della coppia,come il padre ha maturato una grande passione per il calcio arrivando a vestire la maglia delle ...

trash_italiano : Il comunicato di Ilary Blasi e Francesco Totti dovrebbe uscire alle ore 19 di questa sera. - fanpage : Francesco Totti e Ilary Blasi a un passo dalla separazione. L'annuncio della rottura, stando alle indiscrezioni, do… - repubblica : Francesco Totti e Ilary Blasi si separano: alle 19 il comunicato ufficiale - hznll28 : RT @ultimenotizie: 'Stasera Francesco #Totti e Ilary #Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di… - SferoClasta : RT @ilciccio67: Ilary Blasi e Francesco Totti annunceranno pubblicamente, alle 19 di oggi, la loro separazione. Il tuo atteggiamento è (RT… -

e Ilary Blasi si separano, matrimonio finito/ "Stasera l'annuncio ufficiale" Greta Thunberg ante litteram, come l'ha definita Cairo, o Piero Angela Lei non ha dubbi: "Vorrei essere ...di Redazione Sport Atteso un comunicato ufficiale dopo 17 anni e quasi un mese di matrimonio dopo le indiscrezioni arrivate già a febbraio 2022 1 di 13 20 anni insiemee Ilary Blasi al centro del gossip: a febbraio 2022 la notizia che starebbero per lasciarsi dopo 20 anni di amore e un matrimonio durato 17 anni, con tre figli ( Isabel è la minore). A ...Il re e la regina di Roma questa sera annunceranno la separazione. Dopo le indiscrezioni fortemente smentite di febbraio, il sogno si infrange per sempre ...Il matrimonio è giunto al capolinea. Dopo le smentite dei mesi scorsi emerge l'amara verità: la coppia è scoppiata ...