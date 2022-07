Elezioni Consorzio Bonifica Sarno | exploit della lista ‘Insieme si vince’

(Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Trionfa la“Insieme si vince” alledeldiintegrale Comprensoriocon circa il 95% dei consensi. Stravince la compagine sostenuta da Coldiretti in un’area dal grande valore economico e ambientale, a cavallo di tre province – Salerno, Napoli e Avellino – attraversata da un’asta fluviale strategica, come il fiume, dove la manutenzione del sistema irriguo è vitale per l’agricoltura e per l’industria. “Un risultato – commenta Coldiretti Campania – che conferma la fiducia in un programma stilato dagli imprenditori agricoli a beneficio delle comunità e dell’ambiente. Gli impegni declinati nel progetto saranno portati avanti con spirito collaborativo perché a guidare l’azione vi è la consapevolezza di dover ...

Pubblicità

ONDANEWSweb : Elezioni Consorzio di Bonifica. Il 15 settembre termine ultimo per regolarizzare posizione debitoria -… -

RaiNews

...con un augurio o un 'in bocca al lupo' nei confronti di chi ha vinto democraticamente le, ... soprattutto in politica Credo che sia io che soprattutto il Commissario del Libero...Per le posizioni del membro del cda Aqp e del sub commissario dibonifica, essendo ... Perciò, quando quest'ultimo si vanta di vincere tutte le, possibile che non si fermi mai a ... Tutti i risultati delle elezioni amministrative - A Lucca si va al ballottaggio - A Lucca si va al ballottaggio L’ente monferrino partner della guida più famosa del mondo per l’edizione dedicata a Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia e Islanda: i mercati del futuro. Firma il Premio Miglior Sommelier ...Svista del Cineca che aveva mandato al corpo elettorale quelle per l'Università per stranieri del giugno 2021. Errore segnalato e rimediato ...