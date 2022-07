Dzeko che voglia di Inter: già oggi ad Appiano Gentile (Di lunedì 11 luglio 2022) Edin Dzeko termina le vacanze e torna all’Inter Sono terminate in anticipo le vancanze di Edin Dzeko che già da oggi è in ritiro con l’Inter in quel di Appiano Gentile. L’attaccante bosniaco era atteso per la giornata di mercoledì, ma ha deciso di anticipare i tempo per mettersi a disposizione di Simone Inzaghi. A riferirlo è la redazione di Sky Sport in un aggiornamento sulla situazione di casa nerazzurra. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 11 luglio 2022) Edintermina le vacanze e torna all’Sono terminate in anticipo le vancanze di Edinche già daè in ritiro con l’in quel di. L’attaccante bosniaco era atteso per la giornata di mercoledì, ma ha deciso di anticipare i tempo per mettersi a disposizione di Simone Inzaghi. A riferirlo è la redazione di Sky Sport in un aggiornamento sulla situazione di casa nerazzurra. L'articolo proviene damagazine.

Pubblicità

VHolywat : @pap1pap ...tu scherzi, ma da Roma (fonte @RadioRadioWeb) ci confemano che Dzeko resta, Bremer e Zaniolo vanno alla… - GianfrancoTito8 : @news24_inter Dzeko sarebbe l'ideale come vice Vlahovic. Non è più giovanissimo come attaccante,ma i suoi goals li… - Pesmatte71 : @MatteoBarzaghi @ArenaRosario @SkySport Cosa c'entra con ciò che ho scritto io....anche perché può uscire Sanchez e… - DreamTeamCB : Trovo too much gli insulti a Dzeko...stesse cose che ho letto per De Vrij Ci sta volerli sostituire per età e quali… - poer104 : @MatteoBarzaghi @SkySport Belli quelli che qui sotto insultano #Dzeko . [Siete dei poveri stronzi] . -