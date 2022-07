De Falco | Io | cacciato perché uscii durante la fiducia | ora Conte espella il M5s

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 11 luglio 2022) "Se giovedì il M5s uscirà dall'Aula del Senato al momento dellasul dl Aiuti,dovrà espellere tutti i senatori grillini. Lo statuto parlo chiaro. A me capitò così". Sarebbe un film di fantascienza, senatore Gregorio De. "Ma uno scenario che si è già verificato. Nell'ottobre 2018 non partecipai al voto diin Senato sul primo decreto sicurezza di Matteo Salvini. Prima feci un annuncio in dissenso dal gruppo poi, visto che i numeri a Palazzo Madama erano ballerini, io e un gruppo di miei colleghi tutti del M5s uscimmo dall'Aula al momento del voto. E venimmo espulsi". Dunque se giovedì il M5s dovesse non partecipare al voto, i grillini sarebbero automaticamente tutti autoespulsi. "Sì, a partire dal ministro e senatore Stefano Patuanelli che nel 2018 era capogruppo del M5s a Palazzo ...