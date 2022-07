Conte aspetta un segnale per ricucire Ma tra i suoi senatori almeno 10 pronti al no (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Movimento 5 Stelle agita la maggioranza e il fondatore Beppe Grillo torna a chiedere il salario minimo Leggi su corriere (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Movimento 5 Stelle agita la maggioranza e il fondatore Beppe Grillo torna a chiedere il salario minimo

Pubblicità

PaoloMRCorti : RT @Pinucci63757977: A #inonda a parlare per il m5s c'è Domenico De Masi,quello che a proposito delle pressioni per far fuori Conte,è stato… - tusselpuff : @marcelloscalvi1 Certo, #Mattarella sa già come uscire da questo pantano, ma aspetta che si voti il decreto prima d… - camiziani : RT @Pinucci63757977: A #inonda a parlare per il m5s c'è Domenico De Masi,quello che a proposito delle pressioni per far fuori Conte,è stato… - CardelliAc : RT @Pinucci63757977: A #inonda a parlare per il m5s c'è Domenico De Masi,quello che a proposito delle pressioni per far fuori Conte,è stato… - ERivetta : RT @Pinucci63757977: A #inonda a parlare per il m5s c'è Domenico De Masi,quello che a proposito delle pressioni per far fuori Conte,è stato… -