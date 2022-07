Canale 5, la tragedia devastante: il tumore l’ha ucciso | Era ancora giovane (Di lunedì 11 luglio 2022) Purtroppo, Canale 5, ha dovuto fare i conti con una situazione che ha scioccato tutti. Scomparso prematuramente Su Canale 5 si è abbattuto un vero dramma. Un brutto male l’ha stroncato portandolo via per sempre. La Mediaset è stata travolta da una notizia inaspettata, molto dolorosa. Uno dei mali più brutti di quest’epoca ha travolto uno dei personaggi della trasmissione di punta di Mediaset, Uomini e Donne. Ecco cosa è successo che ha lasciato a bocca aperta. Da tantissimi anni, Maria De Filippi riesce ad intrattenere il pubblico con il suo format in cui l’amore viene messo sempre al primo posto. Milioni di italiani rimangono incollati allo schermo, per via delle dinamiche a cui è possibile assistere ogni giorno. Ad attrarre maggiormente l’attenzione sono soprattutto i protagonisti della trasmissione, i tronisti ... Leggi su ildemocratico (Di lunedì 11 luglio 2022) Purtroppo,5, ha dovuto fare i conti con una situazione che ha scioccato tutti. Scomparso prematuramente Su5 si è abbattuto un vero dramma. Un brutto malestroncato portandolo via per sempre. La Mediaset è stata travolta da una notizia inaspettata, molto dolorosa. Uno dei mali più brutti di quest’epoca ha travolto uno dei personaggi della trasmissione di punta di Mediaset, Uomini e Donne. Ecco cosa è successo che ha lasciato a bocca aperta. Da tantissimi anni, Maria De Filippi riesce ad intrattenere il pubblico con il suo format in cui l’amore viene messo sempre al primo posto. Milioni di italiani rimangono incollati allo schermo, per via delle dinamiche a cui è possibile assistere ogni giorno. Ad attrarre maggiormente l’attenzione sono soprattutto i protagonisti della trasmissione, i tronisti ...

Pubblicità

serenel14278447 : 'LA TRAGEDIA Parabiago, 13enne si tuffa nel canale e resta incastrato nella chiusa: morto in ospedale di Andrea Cam… - ftt_radio : ??? RadioFTT, per @Lantidiplomatic, via @giuseppemasala, canale Telegram; 'In questa foto c'è tutta la tragedia ita… - dirittipertutti : @barbaraacerbi @robertosabatin4 Alla mia famiglia è capitata una tragedia,ci hanno chiamato da Canale 5,perchè il… - ValerioLivia : RT @VentagliP: #LontanoDallaVetta di Caterina Soffici @ponteallegrazie ???La tragedia della #Marmolada ci spinge a interrogarci sul no… - francesca4967 : RT @VentagliP: #LontanoDallaVetta di Caterina Soffici @ponteallegrazie ???La tragedia della #Marmolada ci spinge a interrogarci sul no… -