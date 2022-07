Amazon, innovazione e tecnologia parte integrante del lavoro di magazzino (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Labitalia) - innovazione e tecnologia diventano parte integrante del lavoro di magazzino ed è sempre maggiore la necessità di creare nuove competenze da formare costantemente. Lo sa bene Ludovica Bruno, 26 anni, studentessa di Scienze forestali e ambientali, approdata nel centro Amazon di Novara nel 2021. Dopo un periodo di servizio civile a Castel di Tora, in provincia di Rieti, oggi ricopre il ruolo di Amnesty Responder Amazon, l'unica figura che nei magazzini robotici è autorizzata ad entrare all'interno dell'area in cui si muovono i robot che spostano gli scaffali, con una dotazione tecnologica particolare che consente di bloccare tutti i robot quando si avvicinano per poter effettuare operazioni di manutenzione ad alta ... Leggi su iltempo (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Labitalia) -diventanodeldied è sempre maggiore la necessità di creare nuove competenze da formare costantemente. Lo sa bene Ludovica Bruno, 26 anni, studentessa di Scienze forestali e ambientali, approdata nel centrodi Novara nel 2021. Dopo un periodo di servizio civile a Castel di Tora, in provincia di Rieti, oggi ricopre il ruolo di Amnesty Responder, l'unica figura che nei magazzini robotici è autorizzata ad entrare all'interno dell'area in cui si muovono i robot che spostano gli scaffali, con una dotazione tecnologica particolare che consente di bloccare tutti i robot quando si avvicinano per poter effettuare operazioni di manutenzione ad alta ...

Pubblicità

LocalPage3 : Amazon azienda fast mover, più innovazione più competenza - ItalianPolitics : Psn: Tim, Leonardo, Cdp e Sogei sorpassano il tandem Fastweb-Aruba per il Cloud nazionale - Startmag [NOTA BENE: i… - Renato_Gelforte : Ok, benissimo, ma cosa succede riguardo i miei dati custoditi da Amazon in USA? Ecco come Amazon eviterà la multa U… - StartMagNews : Secondo quanto anticipato dal Financial Times, #Amazon condividerà più dati con concorrenti dopo accordo con l’Ue - giornalorg : -