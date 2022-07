Altro che problemi | Dybala all’Inter sarebbe al posto giusto e al momento giusto

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 luglio 2022) Paulonon sa ancora dove giocherà l’anno prossimo. O almeno non lo si sa in maniera ufficiale. L’ex numero dieci della Juventus non ha ancora firmato per nessuna squadra, nonostante sia libero di firmare con chiunque. Nelle gerarchie personali dell’argentino c’è l’Inter, poi tutto il resto. Forte di un patto con l’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta, ma l’Inter non hapotuto affondare il colpo per l’incredibile vicenda Lukaku che aveva priorità su tutto, anche per le tempistiche legate al decreto crescita. E adesso Inzaghi si ritrova in rosa lo stesso Lukaku, Lautaro Martinez, Correa, Dzeko, Sanchez e Pinamonti. Sei attaccanti. Conro sette, troppi. E quindi bisogna fare spazio: gli indiziati sono Sanchez, che però continua a rifiutare tutte le destinazioni, e Pinamonti che fa gola a molte società ...