Villaricca | scoperta cassetta di sicurezza | armi e droga in casa Due arresti

(Di domenica 10 luglio 2022)in, nascoste anche grazie all’uso di unadi. E’ quanto scoperto anel corso di un’operazione che ha portato due persone in manette.in: due in manette I carabinieri della sezione operativa di Giugliano hanno arrestato per detenzione dia fini di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

Teleclubitalia.it

... per motivarli e orientarli alladelle opportunità formative e professionali offerte dallo ...Comprensivo " Enrico Fermi" Fagnano Olona (VA) 3° premio Istituto Comprensivo Ada Negri"...... per motivarli e orientarli alladelle opportunità formative e professionali offerte dallo ...Comprensivo " Enrico Fermi" Fagnano Olona (VA) 3° premio Istituto Comprensivo Ada Negri"... Villaricca, addio al barista dello “Zanzibar”: Sabatino non ce l’ha fatta La scomparsa di Domenico Salvi resta un giallo: in una lettera anonima viene annunciato il suo omicidio, come sono andate le indagini.