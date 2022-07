Trovare lavoratori per l’estate? Pure a Pomezia e Ardea è quasi impossibile. Colpa (anche) del Reddito di Cittadinanza (Di domenica 10 luglio 2022) Stipendi da fame. Sottopagati. Ragazzi che mostrano storie sui social dove i datori di lavoro offrono compensi da un euro l’ora. 60 ore a settimana per 400 euro al mese, opPure 48 ore a settimana per 280 euro al mese. Commesse, spiaggini, baristi, camerieri. Cambia la mansione, ma il risultato è lo stesso. Quello che raccontano su Tik Tok, su Instagram e Facebook (anche se qui sono soprattutto i genitori a riportarlo) fa rabbrividire. Ma ci sono anche storie un po’ diverse “Hanno offerto 800 euro al mese a mio figlio di 16 anni per fare l’apprendista. A quella cifra me lo tengo a casa sul divano”, ha scritto una mamma su un gruppo di quartiere. I commenti si sono immediatamente scatenati. Da una parte chi ha dato ragione alla genitrice: troppo bassa la paga oraria per il fanciullo e per i lavoratori in generale, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 luglio 2022) Stipendi da fame. Sottopagati. Ragazzi che mostrano storie sui social dove i datori di lavoro offrono compensi da un euro l’ora. 60 ore a settimana per 400 euro al mese, op48 ore a settimana per 280 euro al mese. Commesse, spiaggini, baristi, camerieri. Cambia la mansione, ma il risultato è lo stesso. Quello che raccontano su Tik Tok, su Instagram e Facebook (se qui sono soprattutto i genitori a riportarlo) fa rabbrividire. Ma ci sonostorie un po’ diverse “Hanno offerto 800 euro al mese a mio figlio di 16 anni per fare l’apprendista. A quella cifra me lo tengo a casa sul divano”, ha scritto una mamma su un gruppo di quartiere. I commenti si sono immediatamente scatenati. Da una parte chi ha dato ragione alla genitrice: troppo bassa la paga oraria per il fanciullo e per iin generale, ...

zazoomblog : Trovare lavoratori per l’estate? Anche a Pomezia e Ardea è quasi impossibile. Colpa (anche) del Reddito di Cittadin… - CorriereCitta : Trovare lavoratori per l’estate? Anche a Pomezia e Ardea è quasi impossibile. Colpa (anche) del Reddito di Cittadin… - PatriziaCaronna : @assurdistan > leonesse e leoni riescono a dare. Il problema è annoso, umiliante per noi romani non trovare una per… - pierofranz78 : RT @Iosonolagomma: Eppure io vivevo a Belluno e Del Vecchio non si è mai lamentato di non trovare lavoratori in Luxottica Sarà che li paga… - TinaRengo : RT @AndreaRoventini: La disinformazione di Repubblica con il solito imprenditore che si lamenta di non trovare lavoratori per colpa di RdC… -