Tragedie in vacanza, 13enne si tuffa in una canale e muore incastrato in una chiusa, 19enne annega al lago (Di domenica 10 luglio 2022) Questa estate torrida è cominciata sotto il segno della Tragedie in vacanza. Quella irrompe all'improvviso in mare o al lago. Quella schivata per miracolo persino sull'orlo del cratere di un vulcano. Dopo il dramma di Fano, dove ieri un padre e il suo bambino di 8 anni hanno perso la vita durante un bagno, travolti dalle onde e dalle correnti – l'altro figlio, 13enne, è ricoverato in ospedale – oggi la cronaca segnala un'altra vittima tra i giovanissimi purtroppo. Un 13enne, che sabato pomeriggio si è tuffato nel canale Villoresi, è rimasto incastrato in una chiusa a Parabiago (Milano).

