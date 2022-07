Storie da raccontare 19 – Io sono lo Sciamano

Leggi su distantimaunite

(Di domenica 10 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Canzone consigliata: The Doors – Riders on the Storm Nel petto non ho un cuore. Non posso crederci: non può fare tutto questo rumore. Non può fare così male. Tra le costole ho l’intera Africa Nera: danza attorno al fuoco alla ricerca del ritmo giusto per mandare in trance il proprio. Necerto: l’idea di bonghi e tamburi non può essere nata che ispirata dalla frequenza cardiaca. Che ora, a scadenze preoccupanti, mi esplode ovunque. Mi rimbalza nelle tempie, nei polsi, perfino nei polpastrelli delle mani. Rendendomi impossibile anche il gesto meccanico e familiare dell’accendere una sigaretta. Di nuovo il fuoco. Questa volta scaturito dallo sfregarsi di metalli sconosciuti, contenuti in una strana forma di plastica. Io lo invidio lo: vorrei avere il suo stesso coraggio per ...