Pubblicità

sportli26181512 : Sassuolo, guaio Traorè: frattura a un piede. Operato, salta la preparazione estiva: Sassuolo, guaio Traorè: frattur… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Sassuolo, guaio #Traorè: frattura a un piede, operato e niente ritiro - Gazzetta_it : #Sassuolo, guaio #Traorè: frattura a un piede, operato e niente ritiro -

Il Sussidiario.net

grosso per il. E un obiettivo del Milan sul mercato che sfuma. Hamed Junior Traoré si è infortunato riportando la frattura del quinto metatarso del piede sinistro: è stato operato e ......vinta ieri contro il Trastevere per 5 a 0 con la motivazione ufficiale riguardante unfisico ...discorsi con il Crystal Palace per Wilfried Zaha ed attenzione pure a Domenico Berardi delPorridge Radio e Nothing sono le band protagoniste della giornata di venerdì 8 luglio ad Arti Vive Festival, per una serata tutta chitarre e emozioni, tra Brighton (UK) e Pennsylvania (USA). Il cantau ...La fidanzata 16enne lo aveva lasciato e lui, che di anni ne ha 19, per tentare di convincerla a tornare insieme si è presentato ad un appuntamento con un amico e una pistola, con la quale ha minacciat ...