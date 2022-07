Rotolo di frittata con prosciutto crudo: In 5 minuti la cena è servita! (Di domenica 10 luglio 2022) La solita frittata ti ha stufato? Allora devi dirigerti in cucina e preparare il Rotolo di frittata con prosciutto. Questa frittata cotta nel forno è una variante filante e ripiena di sapore che conquisterà tutti. Facile e veloce da realizzare si potrà servire sia come secondo piatto che come antipasto. Ovviamente potrai condire il ripieno con molti più ingredienti di quelli che potrai leggere tra poco. Se ti interessa conservare il Rotolo di frittata dovrai semplicemente avvolgerlo in una pellicola alimentare e riporlo in frigo per non più di un giorno. Rotolo di frittata con prosciutto: ingredienti. Gli ingredienti per realizzare il Rotolo di frittata con prosciutto ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 10 luglio 2022) La solitati ha stufato? Allora devi dirigerti in cucina e preparare ildicon. Questacotta nel forno è una variante filante e ripiena di sapore che conquisterà tutti. Facile e veloce da realizzare si potrà servire sia come secondo piatto che come antipasto. Ovviamente potrai condire il ripieno con molti più ingredienti di quelli che potrai leggere tra poco. Se ti interessa conservare ildidovrai semplicemente avvolgerlo in una pellicola alimentare e riporlo in frigo per non più di un giorno.dicon: ingredienti. Gli ingredienti per realizzare ildicon...

Pubblicità

fritatalover : RT @pezzopanismo: @Gianfi15 Insalata di pollo, polpette fredde con salsine varie, rotolo di frittata, in genere tutto quello che non ha cos… - pezzopanismo : @Gianfi15 Insalata di pollo, polpette fredde con salsine varie, rotolo di frittata, in genere tutto quello che non ha cose filanti -