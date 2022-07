Papa Francesco | Dio mostri la via per porre fine alla folle guerra in Ucraina

Pubblicità

VaticanIHD : ?????? Una grande gioia: #PapaFrancesco sarà ad #Assisi il 24 settembre per incontrare i giovani di @FrancescoEcon !… - caritas_milano : La #siccità rappresenta un problema grave, che sta causando seri danni alle attività produttive e all’ambiente. Tut… - Avvenire_Nei : Decarbonizzazione. Altre 35 realtà cattoliche contro gli investimenti fossili - Mari84624332 : @Pontifex_it Benedicimi papa Francesco ?????? - isadoralarosa : RT @RaiNews: La preghiera di Papa Francesco per lo Sri Lanka. -

Anche in questa domenica ilnon dimentica la guerra in Europa e rinnova la sua 'vicinanza al popolo ucraino, ... Nel cuore dianche loSri Lanka e la Libia. Gli abitanti del primo ...All'Angelus, il Santo Padre ribadisce la sua vicinanza al popolo martoriato dal conflitto e prega per le vittime, i bmabini e gli ...Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effe ...L'appello al termine dell'Angelus dopo l'assalto di ieri al palazzo presidenziale e l'annuncio delle dimissioni di Rajapaksa. Nella ...