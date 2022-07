Novak Djokovic trionfa a Wimbledon, è la settima volta. Kyrgios battuto in quattro set (Di domenica 10 luglio 2022) settima vittoria a Wimbledon per Novak Djokovic : il serbo, numero 1 al mondo, ha battuto in finale l’australiano Nick Kyrgios in quattro set (4-6, 6-3, 6-4, 7-6) e tre ore esatte di gioco. Leggi su feedpress.me (Di domenica 10 luglio 2022)vittoria aper: il serbo, numero 1 al mondo, hain finale l’australiano Nickinset (4-6, 6-3, 6-4, 7-6) e tre ore esatte di gioco.

WeAreTennisITA : DJOKOVIC 7?? VOLTE CAMPIONE ?? Novak batte Nick Kyrgios per 4-6 6-3 6-4 7-6 e vince a #Wimbledon per la quarta volt… - gippu1 : Novak #Djokovic ha vinto #Wimbledon2022 pur perdendo sempre il primo set in quarti, semifinali e finale: in uno Sla… - Agenzia_Ansa : Settima vittoria a Wimbledon per Novak Djokovic: il serbo, numero 1 al mondo, ha battuto in finale l'australiano Ni… - dileguossi : RT @matt1news: NOVAK DJOKOVIC VINCE WIMBLEDON PER LA SETTIMA VOLTA. (@MATT1NEWS) - RobbyDreamer : RT @Leonard1306___: Novak Djokovic, che doveva m¤rire in quanto non vaccinato, ha invece vinto Wimbledon. -