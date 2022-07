Maurizio Landini: “Io in campo ma senza un partito, non lascerò spazio alla destra” (Di domenica 10 luglio 2022) Il leader Cgil: «C’è un vuoto politico, a settembre faremo mobilitazioni di tutti i tipi. Draghi rimane autorevole ma non ci ascolta e non promuove le riforme sociali» Leggi su lastampa (Di domenica 10 luglio 2022) Il leader Cgil: «C’è un vuoto politico, a settembre faremo mobilitazioni di tutti i tipi. Draghi rimane autorevole ma non ci ascolta e non promuove le riforme sociali»

Pubblicità

EnricoLetta : Grazie a Maurizio #Landini per la bella iniziativa che ci ha proposto stamani in @cgilnazionale. Tutti a discutere… - LaStampa : Maurizio Landini: “Io in campo ma senza un partito, non lascerò spazio alla destra” - Petiella : RT @pablo__liberal: @mariolavia Ma 'Il Partito democratico dovrà scegliere se stare con Maurizio Landini o con Mario Draghi' è lo steso par… - dario_tuorto : RT @Liberoarbitrio: È uscito per Castelvecchi ed è già tutto esaurito. Con prefazione di Maurizio Landini ecco a voi il “Manifesto del Lavo… - pablo__liberal : @mariolavia Ma 'Il Partito democratico dovrà scegliere se stare con Maurizio Landini o con Mario Draghi' è lo steso… -